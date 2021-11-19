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  • Rasage de près, même dans le cou
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Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

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4.4
| (8) Critiques | 88% recommandent ce produit
Rasage de près, même dans le cou
Le système Flex & Float combiné aux lames CloseCut offre un rasage de près confortable à un prix abordable.
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La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Lames CloseCut

Rasage de près, même dans le cou

  • Têtes CloseCut, Flex & Float

  • 35+ min d'autonomie / 1 h de charge

  • Tondeuse rétractable

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur

Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

Vous bénéficierez d'au moins 35 minutes d'autonomie, soit 14 rasages environ, pour 1 heure de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.

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4.4

sur 5

8

Critiques

88%

recommandent ce produit

3
2

19/11/2021

Canada

Canada

Pas pire pantoute,fait bien sa job de rasoir!

J'aime bien le fait qu'on peut se raser pendant qu'il se recharge,le rasoir est de bonne qualité fait aux Pays bas comparativement aux autres produits qu'on achète (fait en Chine pas durable) sa fait 3ans que je le possède et je le recommande!

Avantages

Rasage possible malgré la pille morte pendant quil se recharge

Inconvénients

Manque peut-être une brosse de nettoyage pis un étuis de rangement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

15/11/2020

Canada

Canada

Facile à utiliser

Très légé, facile dentretients,bonne prise et un beaux look

Avantages

Adapter pour tout le mondes

Inconvénients

Pas de brosse pour neitoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

14/04/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Correspond à mes attentes

Excellent rapport qualité prix, facile à trouver en magasin

Avantages

Correspond à mes attentes

Inconvénients

Pas de sac de rangement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 