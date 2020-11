La passion de la perfection

«Tous les jours, ma vie est une course et il me faut les meilleurs techniciens possibles : mon équipe de ravitaillement au travail, et mon rasoir Philips à la maison. Tout cela me permet d'être en position de tête tous les matins.» Nico Rosberg, pilote de Formule 1 pour AT&T Williams. Voir tous les avantages