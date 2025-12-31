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Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7390/17

La passion de la perfection
« Je vis à 100 à l'heure. Pour pouvoir être en pôle position tous les matins, je dois pouvoir compter sur l'efficacité de mes collaborateurs au travail et l'efficacité de mon rasoir Philips à la maison. » Nico Rosberg, pilote de Formule 1 pour l'écurie AT&T Williams.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rase les poils les plus courts

La passion de la perfection

  • Design AT&T Williams

Conçu en étroite collaboration avec AT&T Williams

Ce rasoir Formule 1 exceptionnel a été conçu en collaboration avec AT&T Williams.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 