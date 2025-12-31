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Shaver series 3000Rasoir électrique

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Rapide, précis et efficace
Les trois anneaux des têtes de rasage Speed-XL de ce rasoir électrique Philips offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près et rapide.
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La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

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Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

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Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

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Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

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Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 