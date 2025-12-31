Garantie de 2 ans
Plus offert
HQ8250/17
Rechargeable
Les trois pistes de rasage couvrent une surface 50 % plus importante pour un rasage de près en toute rapidité. *Comparativement aux têtes de rasoir rotatives standard.
Garde constamment les 3 têtes de rasoir en contact étroit avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Grâce à la protection antibactérienne à l'intérieur de l'unité de rasage, le rasoir se rince facilement en quelques secondes.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.