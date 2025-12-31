Garantie de 2 ans
Plus offert
HQ8260
Avec indicateur de charge
Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.