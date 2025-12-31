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Technologie Super Lift & Cut

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Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

Système Reflex Action

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S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Système de coupe de précision

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Ce rasoir électrique est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 