Garantie de 2 ans
Plus offert
Avec système Jet Clean
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
05/11/2020
Canada
Tres bon
Depuis quelques années que je l utilise et il est encore bon. Je viens de changer pour plus récent de Philips et j espère qu il sera aussi bon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/18 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/18 Rasoir électrique
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.