Garantie de 2 ans
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HS8440/23
Tondeuse de précision tubulaire
Les têtes de rasage diffusent la crème NIVEA FOR MEN directement sur votre peau pour l'hydrater pendant le rasage. Grâce à la technologie Natural Microtec, cette crème protège votre peau contre les irritations
Épouse en douceur les contours du visage pour un rasage précis, même dans les zones difficiles d'accès
Les têtes de rasage disposent d'anneaux innovants qui étirent la peau et soulèvent les poils pour un rasage exceptionnel
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.