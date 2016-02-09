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  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
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Plus offert 

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6311/07

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique rechargeable pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Avec technologie sonique, autocollants personnalisables et outils éducatifs pour favoriser un brossage efficace et ludique, ce produit permet une élimination maximale de la plaque dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Brosse à dents électrique pour enfants

La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant

  • 2 modes

  • 1 tête de brosse

  • 8 autocollants

2 tailles de tête de brosse disponibles

2 tailles de tête de brosse disponibles

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose deux tailles de têtes de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents qui poussent.

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

La durée de brossage augmente progressivement et passe à 2 minutes au bout de 90 jours pour apprendre aux enfants à adopter de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire.

2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace

2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace

Avec deux modes de brossage adaptés aux enfants, cette brosse à dents rechargeable permet un nettoyage efficace des dents en fonction de l'âge : le premier mode est destiné aux jeunes enfants et le deuxième mode aux plus âgés.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

09/02/2016

Canada

Canada

Génial

Très bonne brossé à dent et min garçon l'aime bien sa facilite le brossage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. dans les zones difficiles d'accès

  3. Philips Sonicare, dans une enquête domestique auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire ayant des enfants âgés entre 4 et 10 ans aux États-Unis

  4. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour