Garantie de 2 ans
Plus offert
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
2 modes
1 tête de brosse
8 autocollants
Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose deux tailles de têtes de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents qui poussent.
La durée de brossage augmente progressivement et passe à 2 minutes au bout de 90 jours pour apprendre aux enfants à adopter de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire.
Avec deux modes de brossage adaptés aux enfants, cette brosse à dents rechargeable permet un nettoyage efficace des dents en fonction de l'âge : le premier mode est destiné aux jeunes enfants et le deuxième mode aux plus âgés.
Récompenses
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Jessrayan
09/02/2016
Canada
Génial
Très bonne brossé à dent et min garçon l'aime bien sa facilite le brossage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
dans les zones difficiles d'accès
Philips Sonicare, dans une enquête domestique auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire ayant des enfants âgés entre 4 et 10 ans aux États-Unis
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour