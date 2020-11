La puissance sonique maximise la routine de votre enfant

La Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique pour les enfants de 7 ans et plus. Elle permet d'éliminer un maximum de plaque et offre la technologie sonique, des autocollants personnalisables et des outils éducatifs afin d'aider à rendre le brossage amusant pour la vie. Voir tous les avantages