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  • Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles
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Philips Sonicare Series 6500Brosse à dents rechargeable

HX7410/10

HX741A

5
| (1) Évaluation
Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles
Un nettoyage en profondeur peut rester doux pour les dents et les gencives sensibles, et éliminer 10 fois plus de plaque dentaire*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire*

Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles

  • Élimine 10 fois plus de plaque*

  • Douce pour les gencives et dents sensibles

  • Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

  • Témoin visuel du capteur de pression

  • 3 modes de brossage, 3 intensités

Pour des dents plus lisses et plus blanches

Pour des dents plus lisses et plus blanches

Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 Premium Plaque Defense utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec le capteur de pression

Protégez vos gencives avec le capteur de pression

La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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sur 5

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Évaluation

4
3
2
1

25/12/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Cette brosse est vraiment très efficace

Cet avis a été rédigé pour Series 6300 HX7408/04 Brosse à dents rechargeable

Cet avis a été rédigé pour Series 6300 HX7408/04 Brosse à dents rechargeable

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Avis de non-responsabilité

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle