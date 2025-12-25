Garantie de 2 ans
HX7410/10
HX741A
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Élimine 10 fois plus de plaque*
Douce pour les gencives et dents sensibles
Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
Témoin visuel du capteur de pression
3 modes de brossage, 3 intensités
Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 Premium Plaque Defense utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
5.0
sur 5
1
Évaluation
Labtech
25/12/2025
Canada
Acheteur vérifié
Cette brosse est vraiment très efficace
Cet avis a été rédigé pour Series 6300 HX7408/04 Brosse à dents rechargeable
Cet avis a été rédigé pour Series 6300 HX7408/04 Brosse à dents rechargeable
par rapport à une brosse à dents manuelle