Garantie de 2 ans
Plus offert
HX9332/03
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge
Avec mode Polish
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
Notation globale
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean