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La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Verre de charge

  • Avec mode Polish

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

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Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

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Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

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Avis de non-responsabilité

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean