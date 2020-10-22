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Puis-je utiliser un autre chargeur pour ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean ?
Puis-je interrompre ma brosse à dents Philips DiamondClean en cours d'utilisation ?
Ai-je besoin du verre et du chargeur pour recharger la brosse DiamondClean ?
Quelle est la puissance électrique requise pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
La vitesse de la brosse à dents Philips Sonicare peut-elle nuire à mes gencives ?
C3 Two-in-oneLot de 2 têtes de brosse
W DiamondCleanLot de 2 têtes de brosse
W DiamondCleanLot de 2 têtes de brosse à dents sonique standard
W DiamondCleanLot de 3 têtes de brosse
C3 Two-in-oneLot de 3 têtes de brosse
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents sonique compactes
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
Ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean ne se charge pas
La batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean se vide rapidement
Ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean ne s'allume pas
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