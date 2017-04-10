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Nose trimmer series 3000Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

NT3160/10

4.5
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Aucune sensation de tiraillement
La TONDEUSE NEZ-OREILLES Philips Series 3000 élimine en douceur les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils. Grâce à la technologie ProtecTube et à l'angle parfaitement étudié de la tondeuse, les poils sont coupés rapidement et facilement, sans sensation de tiraillement.
Voir tous les avantages

Coupe rapide et sûre des poils (nez, oreilles et sourcils)

Aucune sensation de tiraillement

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  • Système de protection, angle idéal

  • Entièrement lavable, pile AA

  • 2 sabots sourcils, housse

Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.

Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles

La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

2

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/04/2017

Canada

Canada

tres bon produit

tres bon produit facile a utilisé peut se nettoyer a l'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

16/04/2018

Canada

Canada

Très intéressant

Coupe bien les poils du nez, des oreilles et des sourcis. Mais aucune explication pour l'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

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