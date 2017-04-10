Garantie de 2 ans
Plus offert
Aucune sensation de tiraillement
Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
4.5
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
jeff
10/04/2017
Canada
tres bon produit
tres bon produit facile a utilisé peut se nettoyer a l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Claude2054
16/04/2018
Canada
Très intéressant
Coupe bien les poils du nez, des oreilles et des sourcis. Mais aucune explication pour l'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils