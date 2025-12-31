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  • Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils
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Philips Norelco Nosetrimmer 3300Tondeuse pour nez, oreilles et sourcils, série 3000

NT9110/60

Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils
La tondeuse Philips NoseTrimmer 3300 tond les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils grâce à une puissante tête en acier chromée. La technologie exclusive Safe-Guard de la tondeuse évite les irritations et les coupures, pour une peau mieux respectée.
Voir tous les avantages

Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils

  • Tondeuse tubulaire puissante

  • Entièrement lavable

  • Pile AA incluse

  • 2 sabots sourcils

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

La tondeuse exclusive SafeGuard est dotée d'une lame protégée par une grille ultra-fine pour éviter les coupures et les éraflures. En outre, la lame est conçue pour éviter que les poils ne se prennent dedans, ce qui évite les sensations de tiraillement.

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