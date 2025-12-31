Garantie de 2 ans
NT9110/60
Tondeuse tubulaire puissante
Entièrement lavable
Pile AA incluse
2 sabots sourcils
La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.
La tondeuse exclusive SafeGuard est dotée d'une lame protégée par une grille ultra-fine pour éviter les coupures et les éraflures. En outre, la lame est conçue pour éviter que les poils ne se prennent dedans, ce qui évite les sensations de tiraillement.
Notation globale