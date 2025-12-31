Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

La tondeuse exclusive SafeGuard est dotée d'une lame protégée par une grille ultra-fine pour éviter les coupures et les éraflures. En outre, la lame est conçue pour éviter que les poils ne se prennent dedans, ce qui évite les sensations de tiraillement.