Garantie de 2 ans
Plus offert
PRO6105BK/00
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Noir
Intra-auriculaire
Acceptez un appel, mettez votre musique en pause. Le tout sans toucher votre smartphone. Le microphone intégré avec suppression de l'écho garantit un son clair lorsque vous parlez. Lorsque vous écoutez de la musique ou des podcasts, les haut-parleurs en néodyme parfaitement adaptés offrent un son clair et détaillé.
Vous aimez votre service de streaming haute résolution ? Profitez d'une écoute parfaite grâce à ces écouteurs Hi-Res Audio. Capables de reproduire les hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, ils vous offrent une écoute plus détaillée lorsque vous êtes en déplacement.
Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un confort d'écoute et d'une excellente isolation phonique passive tout au long de la journée.
Notation globale