Une clarté parfaite

Lorsque le son clair est tout ce dont vous avez besoin. De la playlist aux podcasts et aux appels, ces écouteurs intra-auriculaires filaires offriront des résultats impeccables. Ces écouteurs sont également compatibles Hi-Res Audio : lorsque vous écoutez votre service de streaming haute résolution préféré, vous entendez à la perfection.