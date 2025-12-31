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6000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec micro

PRO6105BK/00

Une clarté parfaite
Lorsque le son clair est tout ce dont vous avez besoin. De la playlist aux podcasts et aux appels, ces écouteurs intra-auriculaires filaires offriront des résultats impeccables. Ces écouteurs sont également compatibles Hi-Res Audio : lorsque vous écoutez votre service de streaming haute résolution préféré, vous entendez à la perfection.
Voir tous les avantages

Une clarté parfaite

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Noir

  • Intra-auriculaire

Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

Acceptez un appel, mettez votre musique en pause. Le tout sans toucher votre smartphone. Le microphone intégré avec suppression de l'écho garantit un son clair lorsque vous parlez. Lorsque vous écoutez de la musique ou des podcasts, les haut-parleurs en néodyme parfaitement adaptés offrent un son clair et détaillé.

Hi-Res Audio. Écoute parfaite

Vous aimez votre service de streaming haute résolution ? Profitez d'une écoute parfaite grâce à ces écouteurs Hi-Res Audio. Capables de reproduire les hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, ils vous offrent une écoute plus détaillée lorsque vous êtes en déplacement.

3 embouts en caoutchouc interchangeables. Maintien confortable

Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un confort d'écoute et d'une excellente isolation phonique passive tout au long de la journée.

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