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Peut-on se couper en se tondant les cheveux sans sabot ?
Puis-je utiliser l'appareil sur cheveux mouillés ?
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Puis-je utiliser ma tondeuse Philips pour tailler les poils de mon corps ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Spray nettoyant pour têtes de rasage
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
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