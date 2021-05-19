Garantie de 2 ans
Plus offert
Taillez, stylisez et rasez
3 x lames d’origine
Compat. avec tous les manches OneBlade
La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Deslo
19/05/2021
Canada
Fonctionne très bien
Utilisation facile, rapide et efficace! La pile garde bien la charge et ne s’use pas rapidement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.