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Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

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Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

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Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Technologie Super Lift&Cut

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Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 