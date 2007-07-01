Garantie de 2 ans
Plus offert
RQ1050/18
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.