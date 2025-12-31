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  • Un rasage de près
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Unité de rasage

RQ10/40

Un rasage de près
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 10 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH70

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

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