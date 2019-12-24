Garantie de 2 ans
Plus offert
Lames CloseCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Tondeuse rétractable
Obtenez un rasage sans effort. Nos lames CloseCut durables s'auto-affûtent pendant que vous vous rasez, jour après jour.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.
4.5
sur 5
8
Critiques
100%
recommandent ce produit
Adicaci
24/12/2019
Canada
Acheteur vérifié
Tres bonne machine a raser.
Je recomande fortement ce produit, surplus que est produit au pays bas.
Avantages
Le rasage est tres proche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
André P
02/12/2019
Canada
J`adore Mon Philips Razoir 1510 Série 1000
Razoir 1510 Série 1000 Excellent razoir rechargable Têtes auto affutages toujours coupantes Piles longue durée de charges LI-ION Ergonomique Têtes ajustable à 4 Niveau Directions sàdapte merveilleusement au visage et le cou Confortable Léger Je recommande ce Razoir André P Québec Canada 2019-12-02
Avantages
Qualité Totales Raze Rapidement de près Longue durée des Têtes auto affutable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
André P
02/12/2019
Canada
J`adore mon Razoir Philips S1510
J`adore mon razoir Philips S 1510 Il est Sans avec une pile Longue durée LI-ON Il Raze de près rapidement Les Têtes son auto affutables et de longue durée
Avantages
Qualité Rapidité Précision Longévité des Têtes de razoir et Longue capacité de Piles LI-ION
Inconvénients
pas de Coffret de rangement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver
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