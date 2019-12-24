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  • Rasage simple et pratique
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Plus offert 

Shaver series 1000Rasoir électrique à sec

S1510/04

4.5
| (8) Critiques | 100% recommandent ce produit
Rasage simple et pratique
Le rasoir Series 1000 offre un rasage simple et pratique à un prix abordable. Les têtes flexibles dans 4 directions associées aux lames CloseCut garantissent un rasage net.
Voir tous les avantages

Le rasoir électrique le plus efficace de sa catégorie sur le cou*

Rasage simple et pratique

  • Lames CloseCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

  • Tondeuse rétractable

Lames auto-affûtées durables pour un rasage sans effort

Lames auto-affûtées durables pour un rasage sans effort

Obtenez un rasage sans effort. Nos lames CloseCut durables s'auto-affûtent pendant que vous vous rasez, jour après jour.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Puissance maximale conservée, année après année

Puissance maximale conservée, année après année

Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.

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4.5

sur 5

8

Critiques

100%

recommandent ce produit

2
1

24/12/2019

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Tres bonne machine a raser.

Je recomande fortement ce produit, surplus que est produit au pays bas.

Avantages

Le rasage est tres proche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver

02/12/2019

Canada

Canada

J`adore Mon Philips Razoir 1510 Série 1000

Razoir 1510 Série 1000 Excellent razoir rechargable Têtes auto affutages toujours coupantes Piles longue durée de charges LI-ION Ergonomique Têtes ajustable à 4 Niveau Directions sàdapte merveilleusement au visage et le cou Confortable Léger Je recommande ce Razoir André P Québec Canada 2019-12-02

Avantages

Qualité Totales Raze Rapidement de près Longue durée des Têtes auto affutable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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02/12/2019

Canada

Canada

J`adore mon Razoir Philips S1510

J`adore mon razoir Philips S 1510 Il est Sans avec une pile Longue durée LI-ON Il Raze de près rapidement Les Têtes son auto affutables et de longue durée

Avantages

Qualité Rapidité Précision Longévité des Têtes de razoir et Longue capacité de Piles LI-ION

Inconvénients

pas de Coffret de rangement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1510/04 Dry electric shaver

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à d'autres rasoirs d'entrée de gamme avec grille et lames rotatives