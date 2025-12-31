Garantie de 2 ans
Plus offert
S2WT/00
Audio haute résolution
Intra-auriculaires
Embouts en silicone ultrasouples
Câble plat
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.
L'architecture arrière semi-fermée, associée à de grands haut-parleurs haut de gamme, offre des basses très étendues. La forme elle-même est optimisée pour réduire les pertes sonores. Les canaux d'égalisation de la pression avant offrent un son plus détaillé et équilibré et permettent de réduire l'effet d'occlusion, pour une écoute plus naturelle.
Récompenses
Notation globale