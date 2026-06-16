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Shaver series 5000 S5579/60 Wet & Dry electric shaver

S5579/60

4.4
| (73) Critiques | 87% recommandent ce produit
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4.4

sur 5

73

Critiques

87%

recommandent ce produit

16/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

25/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

le rasage

Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

08/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent rasage

C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

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