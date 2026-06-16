ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau
  • Un rasage puissant qui préserve la peau

Plus offert 

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5586/50

4.4
| (73) Critiques | 87% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

Des performances améliorées à chaque passage

Des performances améliorées à chaque passage

Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

Suit les contours de votre visage

Suit les contours de votre visage

Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

73

Critiques

87%

recommandent ce produit

16/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

25/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

le rasage

Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

08/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent rasage

C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.

  2. Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche