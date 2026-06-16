Garantie de 2 ans
Plus offert
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
4.4
sur 5
73
Critiques
87%
recommandent ce produit
Hello 12
16/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Gilles1952
25/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
le rasage
Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
PaFo2
08/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Excellent rasage
C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche