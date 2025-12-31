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Philips AventSac Urban Avent

SCD148/60

Un sac, deux modèles
Les deux rabats du sac Urban SCD148/60 de Philips Avent vous permettent de changer son apparence selon la saison ou en fonction de votre garde-robe, tout en gardant les avantages des sacs à langer Avent.
Voir tous les avantages

Il suffit d’inverser le rabat pour changer le look

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  • Noire

Garde les biberons chauds ou froids

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Permet de conserver du lait maternel/infantile froid ou de l'eau chaude pendant 4 heures environ.

Choix de 2 modèles de rabats à zip pour 2 styles en un seul sac

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Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

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Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.

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