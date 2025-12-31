ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*

Plus offert 

Philips AventKit nouveau-né

SCD270/00

1 récompense

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
Kit nouveau-né Philips Avent SCD270/00 avec biberons sans BPA (2 x 125 ml et 2 x 260 ml)
Voir tous les avantages

Atténue le risque de coliques**

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*

Ce biberon est en Polyéther Sulfone (PES) – un matériau 0 % BPA

Ce biberon est en Polyéther Sulfone (PES) – un matériau 0 % BPA

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.