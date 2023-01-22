Garantie de 2 ans
Soutien
SCD307/02
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
Puis-je utiliser le biberon anti-coliques Philips Avent sans la valve AirFree ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Ce produit est-il recyclable ?
En quoi la valve AirFree est-elle idéale pour mon bébé ?
De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Natural Philips Avent présente-t-il des trous ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Quelle est la position de Philips Avent sur les microplastiques dans les biberons ? (2021)
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Assembler la valve AirFree avec le biberon anti-coliques Philips Avent
Utiliser la valve AirFree avec le biberon anti-coliques Philips Avent
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange