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Philips Avent Écoute-bébé DECT
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Mode d’emploi
Tout (7)
Combien de temps dure la berceuse de mon écoute-bébé Philips Avent ?
Mon écoute-bébé Philips Avent est-il à l'abri des écoutes ?
L'écoute-bébé Philips Avent fonctionne-t-il lors d'une coupure de courant ?
L'écoute-bébé Philips Avent est-il sans danger pour mon bébé ?
Puis-je charger des piles avec l'écoute-bébé Philips Avent ?
Les piles de l'écoute-bébé Philips Avent se déchargent vite.
La connexion de mon écoute-bébé Philips Avent est mauvaise
Mon écoute-bébé Philips Avent émet des sons aigus
Mon écoute-bébé Philips Avent n'émet aucun son
Mon écoute-bébé Philips Avent ne se charge pas