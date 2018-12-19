Garantie de 2 ans
Parfaitement adaptée à votre nouveau-né
0-2 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La collerette de la sucette nouveau-né est très petite et légère pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 mois.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Sophie17
19/12/2018
Canada
Facilement accepté par bébé
Mon bébé à tout de suite accepté cette suce. Elle est souple et douce. Idéal comme première suce. L’anneau est très pratique pour y attacher un attache suce ! De plus, le petit cache est super pour éviter que la partie qui va en bouche traîne partout...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF151/01 Sucette nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF151/01 Sucette nouveau-né
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Fabricant de l'année 2014
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
N°1 mondial des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012