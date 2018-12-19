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  • Très petite et légère pour votre bébé
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Philips AventSucette nouveau-né

SCF151/01

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Très petite et légère pour votre bébé
La sucette nouveau-né Philips Avent apaise les bébés jusqu'à l'âge de 2 mois. Sa petite collerette légère est adaptée à la morphologie de votre nouveau-né et ne touche pas son nez, tandis que sa téterelle souple et orthodontique respecte sont développement bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Parfaitement adaptée à votre nouveau-né

Très petite et légère pour votre bébé

  • Parfaitement adaptée à votre nouveau-né

  • 0-2 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Très petite et légère pour les nouveau-nés

Très petite et légère pour les nouveau-nés

La collerette de la sucette nouveau-né est très petite et légère pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 mois.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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5.0

sur 5

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Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
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1

19/12/2018

Canada

Canada

Facilement accepté par bébé

Mon bébé à tout de suite accepté cette suce. Elle est souple et douce. Idéal comme première suce. L’anneau est très pratique pour y attacher un attache suce ! De plus, le petit cache est super pour éviter que la partie qui va en bouche traîne partout...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF151/01 Sucette nouveau-né

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Cet avis a été rédigé pour SCF151/01 Sucette nouveau-né

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Fabricant de l'année 2014

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. N°1 mondial des sucettes

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012