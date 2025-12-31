Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette incurvée dotée de 6 aérations aide à limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.