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  • Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
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Plus offert 

Philips AventSucette nuit

SCF176/18

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
Réconfortez votre bébé la nuit avec la sucette nuit classique Philips Avent. Son anneau phosphorescent vous permet de la retrouver plus facilement dans le noir. Sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé pendant son sommeil.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Anneau phosphorescent unique

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

  • Avec anneau phosphorescent

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.

  2. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  3. N°1 mondial des sucettes

  4. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  5. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  6. Fabricant de l'année 2014