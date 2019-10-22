Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF176/22
Avec anneau phosphorescent
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
1.0
sur 5
2
Critiques
rire16
22/10/2019
Canada
Aucune illumination
Elles ne sont pas plus visibles que les autres types de suces dans le noir.
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Sucette nuit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Sucette nuit
mel081585
10/02/2016
Canada
très déçu
J'ai acheté ses suces nocturnes et elles ne sont même pas visibles dans le.noir ...
Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Sucette nuit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Sucette nuit
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014