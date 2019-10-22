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  • Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
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Plus offert 

Philips AventSucette nuit

SCF176/22

1
| (2) Critiques
Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
Réconfortez votre bébé la nuit avec la sucette nuit classique Philips Avent. Son anneau phosphorescent vous permet de la retrouver plus facilement dans le noir. Sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé pendant son sommeil.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Anneau phosphorescent unique

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

  • Avec anneau phosphorescent

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

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1.0

sur 5

2

Critiques

5
4
3
2

22/10/2019

Canada

Canada

Aucune illumination

Elles ne sont pas plus visibles que les autres types de suces dans le noir.

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Sucette nuit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Sucette nuit

10/02/2016

Canada

Canada

très déçu

J'ai acheté ses suces nocturnes et elles ne sont même pas visibles dans le.noir ...

Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Sucette nuit

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.

  2. N°1 mondial des sucettes

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Fabricant de l'année 2014