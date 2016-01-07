Garantie de 2 ans
Pour un confort essentiel
0-6 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Récompenses
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Nunaine
07/01/2016
Canada
Mon fils les adores !
J'ai acheté la paire (pinguin, canard) pour mon fils, il a 1 mois dès sa naissance il a montré ses préférences pour vos sucettes. J'ai essayé d'autres marques qui m'avais été offertes en cadeau et il ne les garde pas en bouche. Je les aimes d'amour et mon fils aussi. Je compte aller en acheter une autre paire mais, seul petit défaut ... le prix ... je les trouves un peu dispendieuses !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF182/23 Sucette classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF182/23 Sucette classique
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
La marque de suces la plus populaire au monde
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
Fabricant de l'année 2014
Testé en ligne auprès de 100 mamans au Royaume-Uni, 2012
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement