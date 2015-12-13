Garantie de 2 ans
SCF182/15
Pour un confort essentiel
De 6 à 18 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !
Récompenses
1.0
sur 5
1
Évaluation
louneb1
13/12/2015
Canada
déçu de la qualité du produit
l'aspect général est beau cependant quand on lave la suce l'eau s'intruse dans le bout de suce et puis le silicone devient jaune au bout de quelques jours vraiment déçue
Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique
Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
La marque de suces la plus populaire au monde
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014