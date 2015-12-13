Garantie de 2 ans
SCF182/24
Pour un confort essentiel
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !
Récompenses
1.0
sur 5
1
Évaluation
louneb1
13/12/2015
Canada
déçu de la qualité du produit
l'aspect général est beau cependant quand on lave la suce l'eau s'intruse dans le bout de suce et puis le silicone devient jaune au bout de quelques jours vraiment déçue
Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique
Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014