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  • Orthodontiques pour un confort optimal
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Plus offert 

Philips AventSucette classique

SCF196/18

1 récompense

Orthodontiques pour un confort optimal
La téterelle orthodontique, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Philips Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages

Sucette décorée aux couleurs vives

Orthodontiques pour un confort optimal

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Anneau de préhension

Anneau de préhension

Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Avis de non-responsabilité

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.