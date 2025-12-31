Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF212/21
ultra-douce et souple
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Développée avec des professionnels de santé et des mamans
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017