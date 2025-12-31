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Toutes les séries

  • Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
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Plus offert 

Philips AventSucette ultra-douce

SCF212/21

Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau, pour plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Collerette souple, pour un confort optimal

Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

  • ultra-douce et souple

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Développée avec des professionnels de santé et des mamans

  2. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. La marque numéro 1 des sucettes

  5. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  6. 85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017