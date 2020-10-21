Garantie de 2 ans
Soutien
SCF252/03
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
La tasse peut-elle contenir des boissons gazeuses, des liquides épais ou des boissons chaudes ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Comment (dé)assembler la tasse antifuite Philips Avent
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange