Réchauffe rapidement et en toute sécurité

Le chauffe-biberon/chauffe-repas électronique permet de réchauffer rapidement les repas de votre bébé, facilement et en toute sérénité. La technologie électronique calcule automatiquement le temps qu'il faut pour réchauffer les aliments. Vous n'avez qu'à sélectionner quelques options au démarrage et le chauffe-biberon fait le reste !