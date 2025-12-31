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  • Réchauffe rapidement et en toute sécurité
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Plus offert 

Philips AventChauffe-biberon/Chauffe-repas électronique

SCF260/37

Réchauffe rapidement et en toute sécurité
Le chauffe-biberon/chauffe-repas électronique permet de réchauffer rapidement les repas de votre bébé, facilement et en toute sérénité. La technologie électronique calcule automatiquement le temps qu'il faut pour réchauffer les aliments. Vous n'avez qu'à sélectionner quelques options au démarrage et le chauffe-biberon fait le reste !
Voir tous les avantages

Ultra-rapide, plusieurs options pour réchauffer

Réchauffe rapidement et en toute sécurité

  • 220-240 V

Calcule automatiquement le temps de réchauffement

Calcule automatiquement le temps de réchauffement

Le chauffe-biberon électronique Philips Avent calcule automatiquement le temps de chauffe nécessaire en fonction du type de nourriture, de la quantité et de la température de départ. Les aliments sont réchauffés de façon homogène. Le système d'arrêt automatique empêche tout risque de surchauffe.

Le système de contrôle de la vapeur permet de chauffer rapidement et de façon homogène

Le système de contrôle de la vapeur permet de chauffer rapidement et de façon homogène

Le chauffe-biberon électronique Philips Avent vous permet de réchauffer la nourriture de votre bébé rapidement et de façon homogène. Il réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en moins de 2 minutes.

Afficheur numérique facile à utiliser

Afficheur numérique facile à utiliser

L'afficheur numérique du chauffe-biberon électronique Philips Avent est très facile à utiliser. Il vous informe en continu du cycle de réchauffement et vous indique lorsque le plat est prêt.

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Avis de non-responsabilité

  1. Biberon non inclus

  2. Exception : non recommandé avec le biberon Philips Avent en PP semi-transparent de 330 ml.