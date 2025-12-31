Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF260/37
220-240 V
Le chauffe-biberon électronique Philips Avent calcule automatiquement le temps de chauffe nécessaire en fonction du type de nourriture, de la quantité et de la température de départ. Les aliments sont réchauffés de façon homogène. Le système d'arrêt automatique empêche tout risque de surchauffe.
Le chauffe-biberon électronique Philips Avent vous permet de réchauffer la nourriture de votre bébé rapidement et de façon homogène. Il réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en moins de 2 minutes.
L'afficheur numérique du chauffe-biberon électronique Philips Avent est très facile à utiliser. Il vous informe en continu du cycle de réchauffement et vous indique lorsque le plat est prêt.
Notation globale
Biberon non inclus
Exception : non recommandé avec le biberon Philips Avent en PP semi-transparent de 330 ml.