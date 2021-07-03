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Philips Avent Stérilisateur micro-ondes à vapeur
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Où puis-je trouver le manuel de mon ancien stérilisateur micro-ondes ?
Quelle quantité d'eau dois-je ajouter dans mon stérilisateur micro-ondes II ?
Quand doit-on arrêter la stérilisation ?