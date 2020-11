Taille réglable et panier pour lave-vaisselle intégré

Grâce à sa taille modulable, ce stérilisateur Philips AVENT 4 en 1 peut accueillir tous les objets que vous avez besoin de stériliser sans trop encombrer votre cuisine. Il vous offre : 1) une configuration petite taille pour les tétines, 2) une configuration taille moyenne pour plusieurs biberons, des assiettes, des couteaux et des fourchettes, 3) une configuration grande taille permettant de stériliser six biberons à la fois et 4) un panier pour lave-vaisselle intégré pour un prélavage en toute simplicité des biberons et accessoires.