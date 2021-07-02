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Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
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Mode d’emploi
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Quelle quantité d'eau dois-je utiliser pour mon stérilisateur Philips Avent ?
Où puis-je utiliser le stérilisateur ?
Pourquoi le processus de stérilisation est-il si rapide ?
Combien de temps dois-je laisser entre deux stérilisations à la vapeur ?
Combien de biberons mon stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent peut-il contenir ?
Pourquoi y a-t-il une odeur étrange lorsque je déballe mon stérilisateur ?
Mon stérilisateur Philips Avent dégage une odeur désagréable
De l'eau reste dans les biberons après la stérilisation. Est-ce normal ?
Pourquoi le processus de stérilisation prend-il plus de temps que d'habitude ?
Mon stérilisateur Philips Avent a cessé de fonctionner