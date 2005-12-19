ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel

Plus offert

Philips AventTire-lait électronique

SCF312/01

Conçu pour le confort

Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Notre tire-lait Philips Avent SCF312/01 a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Voir tous les avantages

Tire-lait confort optimal avec coussins masseurs

Conçu pour le confort

  • Biberon 125 ml inclus

Mémorise votre rythme naturel

Mémorise votre rythme naturel

Seuls les tire-laits électroniques Philips Avent sont dotés d'une mémoire indéfiniment programmable qui enregistre votre rythme personnel et le reproduit pour un confort maximum

Doux mais efficace

Doux mais efficace

L'aspiration douce du tire-lait Philips Avent imite la tétée de votre bébé pour une efficacité et un confort optimaux.

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés