Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF312/01
Conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Notre tire-lait Philips Avent SCF312/01 a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.
Biberon 125 ml inclus
Seuls les tire-laits électroniques Philips Avent sont dotés d'une mémoire indéfiniment programmable qui enregistre votre rythme personnel et le reproduit pour un confort maximum
L'aspiration douce du tire-lait Philips Avent imite la tétée de votre bébé pour une efficacité et un confort optimaux.
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
Notation globale