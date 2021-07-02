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Puis-je utiliser mon tire-lait Philips Avent avec n'importe quel produit Avent ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Le tire-lait Philips Avent fonctionne-t-il sans la bague d'adaptation ?
Pourquoi le tire-lait Philips Avent n'est-il pas transparent ?
L'utilisation du tire-lait et/ou des biberons sans BPA de couleur miel est-elle toujours sûre ?
De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
Il reste du lait dans le diaphragme de mon tire-lait Philips Avent.
Mon tire-lait Philips Avent est rayé ou fissuré
Mon tire-lait Philips Avent ne libère pas mon sein
Le tire-lait ne convient pas à la forme de mon mamelon. Quelle taille de coussin masseur dois-je utiliser ?
L'utilisation du tire-lait Philips Avent est douloureuse.