Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF355/00
Chauffe uniformément sans points chauds
Chauffe rapidement
Décongélation en douceur
Chauffe aussi les petits pots
Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*
Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.
Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.
Récompenses
1.0
sur 5
1
Évaluation
JulieQc
09/10/2019
Canada
Produit ordinaire
Le chauffe biberon n'a pas pas de minuterie. Les biberons ne sont pas faciles à sortir, surtout les petits (risque de se brûler avec l'eau), et c'est encore plus difficile/dangereux avec bébé dans les bras. Temps de chauffage plus long qu'annoncé. En résumé un chauffe biberon très ordinaire pour le prix payé.
Cet avis a été rédigé pour SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Cet avis a été rédigé pour SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.