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  • Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques
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Plus offert 

Philips AventChauffe-biberon rapide

SCF355/00

1
| (1) Évaluation

1 récompense

Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques
Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Chauffe le lait rapidement et uniformément

Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

  • Chauffe uniformément sans points chauds

  • Chauffe rapidement

  • Décongélation en douceur

  • Chauffe aussi les petits pots

Chauffe les biberons en 3 minutes

Chauffe les biberons en 3 minutes

Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*

Réchauffe vite et uniformément

Réchauffe vite et uniformément

Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

Compatible avec les biberons et pots Philips Avent

Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Récompenses

  • Award image AWARD-612383

Notation globale

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1.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
3
2

09/10/2019

Canada

Canada

Produit ordinaire

Le chauffe biberon n'a pas pas de minuterie. Les biberons ne sont pas faciles à sortir, surtout les petits (risque de se brûler avec l'eau), et c'est encore plus difficile/dangereux avec bébé dans les bras. Temps de chauffage plus long qu'annoncé. En résumé un chauffe biberon très ordinaire pour le prix payé.

Cet avis a été rédigé pour SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.

  2. Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.