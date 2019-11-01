Critères de recherche
SCF359/00
Une routine simple à adopter pour toutes les tétées
Chauffez le lait et stérilisez vos biberons en toute confiance tout en gardant une longueur d'avance. Notre chauffe-biberon au bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes.Voir tous les avantages
C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.
Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.
Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.
Notre technologie de chauffe préserve les protéines essentielles au développement de bébé en assurant une circulation uniforme et continue de la chaleur. Grâce au bain-marie, vous n'avez plus à vous soucier des points chauds qui risqueraient d'altérer la qualité du lait. Votre bébé peut ainsi savourer un lait chaud et riche en nutriments à chaque biberon.
Quelle que soit la température de départ du lait, notre capteur intelligent gère les détails pour vous. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en détectant la température initiale du lait. Fini les approximations, et aucune surchauffe possible.
Ne soyez pas pris au dépourvu. Rendez l'heure du biberon plus simple et plus sûre, de jour comme de nuit, grâce à l'arrêt automatique de l'appareil une fois la chauffe terminée, ainsi qu'au maintien de la température du biberon pendant 60 minutes maximum.
Que ce soit votre première fois ou que vous soyez expert en préparation de biberons, notre interface à bouton unique permet à n'importe qui de réchauffer et de stériliser un biberon facilement. Des alertes visuelles et sonores vous accompagnent tout au long du processus, avant que l'appareil ne s'arrête automatiquement.
Notre nouvelle fenêtre transparente rend la préparation du biberon intuitive pour tous. Elle permet de vérifier rapidement le niveau d'eau avant chaque cycle de chauffe, garantissant une préparation parfaite à chaque fois. Plus de doute, tout est visible.
Désencombrez votre cuisine avec un appareil multifonction compact qui prend peu de place. Son design compact et ingénieux permet de stériliser simultanément biberons, petits jouets et sucettes.
Notre design simple et élégant rend le nettoyage aussi facile que le réchauffement et la stérilisation. Il suffit d'essuyer le chauffe-biberon et stérilisateur avec un chiffon, grâce au bac à large ouverture qui facilite l'accès. L'embout de stérilisation peut également être placé au lave-vaisselle si nécessaire.
Au fur et à mesure que votre enfant grandit, notre chauffe-biberon s'adapte à toutes les marques, matériaux et tailles de biberons. De plus, lorsque bébé est prêt pour ses premiers repas, l'appareil peut également être utilisé avec des pots de nourriture.
Notre technologie de stérilisation à la vapeur est le moyen le plus sûr de désinfecter les articles de bébé. Elle élimine les germes tout en respectant tous les types de matériaux, prolongeant ainsi leur durée de vie. Grâce à l'embout de stérilisation pour petits objets, vous pouvez stériliser simultanément biberons, sucettes, pièces détachées et petits jouets.
