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Philips AventTasse décoration garçon

SCF606/05

Propre où que vous soyez

La tasse pour jeunes enfants Philips Avent facilite le passage du biberon à la tasse. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour votre enfant.

Voir tous les avantages

Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 200 ml

  • Bec souple (6 mois et +)

  • Avec poignées

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

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