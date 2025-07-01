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Ce produit est-il recyclable ?
Dois-je stériliser les couvercles, pots et adaptateurs ?
Dois-je remplacer les couvercles, pots et adaptateurs après un certain nombre d'utilisations ?
En quoi sont fabriqués les pots de conservation Philips AVENT ?