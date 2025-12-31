ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

Plus offert 

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF640/37

1 récompense

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.
Voir tous les avantages

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

  • 3 biberons

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Valve anti-coliques intégrée

Valve anti-coliques intégrée

Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés