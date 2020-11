Pour un allaitement sain et efficace

Le biberon Philips Avent Airflex est muni de la tétine Avent Airflex unique, qui permet un allaitement sain et efficace et convient au rythme d'allaitement naturel de bébé. La tétine Airflex permet au bébé de passer plus facilement du sein au biberon. Voir tous les avantages