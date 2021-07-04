Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Philips Avent Airflex Biberon Classic
Plus offert
Soutien
SCF646/17
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Feuillets commerciaux locaux
Tout (9)
Pièces et accessoires (1)
Performance (1)
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
La présence de bulles d'air dans le biberon pendant l'utilisation est-elle normale ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Quels sont les avantages qu'offrent les biberons Philips Avent ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?