Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design en spirale et les alvéoles de confort à l'intérieur de la tétine la rendent plus douce et souple, afin de permettre les mouvements naturels de la langue tout en évitant qu'elle ne s'écrase. Elle est conçue pour offrir à votre bébé une tétée plus confortable et satisfaisante.