Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF652
2 pièces
Débit lent
1 mois et plus
Conçue pour offrir une tétée plus confortable et satisfaisante à votre bébé, la large tétine imite la forme du sein et permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein.
La tétine est fabriquée avec un matériau doux comme la peau reproduisant la sensation du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design en spirale et les alvéoles de confort à l'intérieur de la tétine la rendent plus douce et souple, afin de permettre les mouvements naturels de la langue tout en évitant qu'elle ne s'écrase. Elle est conçue pour offrir à votre bébé une tétée plus confortable et satisfaisante.
Notation globale