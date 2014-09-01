Garantie de 2 ans
Plus offert
2 pièces
Débit moyen
3 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Récompenses
4.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Fantyx
01/09/2014
Canada
Excellent
Ce biberon convient parfaitement a bebe :) Je le recommanderais a n importe qui
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF653/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF653/27 Tétine Natural
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011